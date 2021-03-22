За сутки в Эстонии выявлено 993 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 653 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 520 в Таллинне.

В Ляэне-Вирумаа прибавилось 57, в Ида-Вирумаа — 51, в Тартумаа — 48, в Пярнумаа — 35, в Рапламаа — 26, в Вильяндимаа — 19 новых положительных тестов. В Ляэнемаа прибавилось 16, в Ярвамаа — 13, на Сааремаа и в Вырумаа — по 12, в Пылвамаа — девять, в Валгамаа — семь, в Йыгевамаа — шесть и на Хийумаа — один новый случай заражения. У 28 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1521 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,8%.

За сутки в больницах открыли 69 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 699 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 167 488 человек, две дозы получили 57 023 человека.

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