За сутки в Эстонии выявлено 993 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 653 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 520 в Таллинне.

В Ляэне-Вирумаа прибавилось 57, в Ида-Вирумаа — 51, в Тартумаа — 48, в Пярнумаа — 35, в Рапламаа — 26, в Вильяндимаа — 19 новых положительных тестов. В Ляэнемаа прибавилось 16, в Ярвамаа — 13, на Сааремаа и в Вырумаа — по 12, в Пылвамаа — девять, в Валгамаа — семь, в Йыгевамаа — шесть и на Хийумаа — один новый случай заражения. У 28 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1521 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,8%.

По состоянию на утро 22 марта в больницах находится 699 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 67 пациентов, из которых на управляемом дыхании 52 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 69. Домой выписали 36 человек, восемь человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 10 зараженных коронавирусом — 89-летняя женщина, две 83-летних женщины, 82-летний мужчина, 78-летний мужчина, 77-летний мужчина, 74-летний мужчина, 73-летний мужчина, 72-летний мужчина и 67-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 797 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4 905 историй болезни COVID-19 с 4 728 пациентами.

По состоянию на 22 марта выздоровело 68 249 человек. Из них история болезни 48 115 человек (70,5%) завершена, у 20 134 человек (29,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 090 150 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 96 394 (8,8% от общего количества тестов).