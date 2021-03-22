Провести урок литературы для родителей и проверить 480 диктантов за вечер: таллиннская учительница рассказала о необычных сторонах профессии

30 лет — это солидный срок, за это время наверное произошло очень много событий. Но, может быть, есть день, который запомнился больше всего?



Действительно, дней разных было много, учеников тоже было много, они были разными, интересными. Пожалуй, самым запоминающимся для себя как для учителя я назову тот день, когда достаточно много лет назад мой ученик Максим Маркелов заканчивал 12 класс. Мы разговаривали о его планах на будущее, и я спросила его:”Макс, как ты заканчиваешь, все ли хорошо с учебой?”. На это он мне ответил, что все в порядке, вот только единственная четверка в его аттестате будет по русскому языку. Я была настолько ошарашена! Это был старательный мальчишка, умница необыкновенный, Я у него спрашиваю: ”Макс, почему же ты мне об этом не говорил? Я бы обязательно дала тебе возможность исправить оценку и получить высший балл, потому что ты этого заслуживаешь!”. А он ответил: ”Я не стал этого делать, потому что я хочу, чтобы вы на всю жизнь запомнили, как меня зовут”. Максим Маркелов, я до сих пор вспоминаю тебя и испытывают к тебе уважение”.



Что вас удерживает на работе?