DPD планирует установить по всей Эстонии 1000 умных почтовых ящиков

Умный почтовый ящик Parcelsea – это разработанный в Эстонии персональный посылочный автомат. Он отличается инновационным и привлекательным дизайном, состоит из трех отделений разного размера и может одновременно вместить посылки разных размеров, письма и до пяти пакетов с продуктами питания.

«Сотрудничество определенно будет интересным, поскольку предложенное Parcelsea решение является инновационным, производитель амбициозен и нестандартно мыслит, а сам умный почтовый ящик чрезвычайно удобен для курьеров, – отметил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. – DPD стремится и впредь предлагать наиболее удобные решения доставки посылок, и Parcelsea превосходно дополняет наши планы».

Кирсс пояснил, что персональный посылочный автомат помогает справляться с большими объемами посылок, особенно в связи с коронавирусом: «Курьер может быстро и бесконтактно доставить посылку нужного размера в персональный умный почтовый ящик клиента, и ни одной из сторон при этом не нужно беспокоиться о том, находится получатель в данный момент дома или нет. Умный почтовый ящик также помогает в деле охраны окружающей среды, ведь, если человека не окажется дома, курьеру не нужно будет возвращаться с посылкой позже».

Партнер Parcelsea Танель Раун добавил, что особенно доволен сотрудничеством, потому что ценности DPD в отношении экологической устойчивости полностью совпадают с ценностями производителя умных почтовых ящиков: «Мы также планируем тесное сотрудничество в области развития. Мы получаем от курьеров ценные отзывы о том, как сделать продукт еще удобнее и, например, придерживаться всех высоких стандартов передачи данных. Конечно, также очень важно, что DPD имеет курьерскую сеть с лучшим в Эстонии покрытием».