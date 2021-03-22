DPD планирует установить по всей Эстонии 1000 умных почтовых ящиков
Умный почтовый ящик Parcelsea – это разработанный в Эстонии персональный посылочный автомат. Он отличается инновационным и привлекательным дизайном, состоит из трех отделений разного размера и может одновременно вместить посылки разных размеров, письма и до пяти пакетов с продуктами питания.
«Сотрудничество определенно будет интересным, поскольку предложенное Parcelsea решение является инновационным, производитель амбициозен и нестандартно мыслит, а сам умный почтовый ящик чрезвычайно удобен для курьеров, – отметил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. – DPD стремится и впредь предлагать наиболее удобные решения доставки посылок, и Parcelsea превосходно дополняет наши планы».
Кирсс пояснил, что персональный посылочный автомат помогает справляться с большими объемами посылок, особенно в связи с коронавирусом: «Курьер может быстро и бесконтактно доставить посылку нужного размера в персональный умный почтовый ящик клиента, и ни одной из сторон при этом не нужно беспокоиться о том, находится получатель в данный момент дома или нет. Умный почтовый ящик также помогает в деле охраны окружающей среды, ведь, если человека не окажется дома, курьеру не нужно будет возвращаться с посылкой позже».
Партнер Parcelsea Танель Раун добавил, что особенно доволен сотрудничеством, потому что ценности DPD в отношении экологической устойчивости полностью совпадают с ценностями производителя умных почтовых ящиков: «Мы также планируем тесное сотрудничество в области развития. Мы получаем от курьеров ценные отзывы о том, как сделать продукт еще удобнее и, например, придерживаться всех высоких стандартов передачи данных. Конечно, также очень важно, что DPD имеет курьерскую сеть с лучшим в Эстонии покрытием».
Предварительные заказы персональных посылочных автоматов Parcelsea превзошли все ожидания: к концу года по всей Эстонии планируется установить не менее 1000 таких устройств. «В апреле мы начнем выполнять предварительные заказы сотни клиентов – заказы поступили со всей Эстонии. Большинство из них из Харьюского уезда, но мощно также представлены Пярнуский, Тартуский и Ляэнеский уезды», - сказал Раун.
Большинство заказов умных почтовых ящиков поступило из крупных городов и их окрестностей. С весны с помощью новых устройств также можно будет отправлять посылки, что очень удобно, например, при возврате товаров.