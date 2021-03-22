Кто в ответе за перелом? Два работодателя не желают оплачивать больничный своего работника(12)
”Я по строительству, по ремонту умею практически все, — рассказывает Иван. — Был помоложе, работал в Финляндии, Норвегии, Швеции. Без дела никогда не сижу, к основной работе беру и подработки на выходные, и на основной работе все об этом знали. Когда заказчики довольны, они по сарафанному радио рекомендуют меня друзьям и знакомым. Так я получил заказ на постройку бани на дачном участке в 15 км от Таллинна”.
Банька планировалась небольшая, но основательная, с каменкой, парилкой, душем и бассейном, чтоб окунуться после парной. Помещение тесное. Так и получилось, что Иван оступился и упал в узкий, но довольно глубокий бассейн, всем весом приземлившись на неловко подвернувшуюся левую ногу. В итоге — разрыв связок и крайне неудачный перелом в области голеностопа.
”Врач сказал, на полное восстановление уйдет около года, а до того ногу надо беречь. Но проблема даже не в травме, а в том, что мой официальный работодатель больничный лист принял со скандалом, говорит — где ногу сломал, пусть там тебе и платят! И добавил, что рабочее место за мной держать не собирается. Но я мог дома шторы вешать и со стремянки упасть, результат был бы тот же — больничный лист”, — негодует Иван и добавляет, что с заказчиком бани в итоге тоже разругался — последний, упирая на то, что никаких документов они не подписывали, заявил, что платить какие-то компенсации он работнику не обязан, тем более что и баня осталась не достроена. Кто же в этой ситуации прав?
Несчастный случай
”Из обращения можно сделать вывод, что лицо оказывало заказчику услугу по строительству сауны, трудового договора не было и мы не имеем дело с несчастным случаем на производстве. В таком случае работнику выдается листок нетрудоспособности из-за бытового травматизма, со второго по пятый дни которого пособие по болезни выплачивает работодатель (в данном случае так называемый официальный работодатель или строительная компания). Было бы несчастным случаем на работе, если бы работник имел трудовые отношения по строительству сауны”, — говорит Греэте Каар, юрист-консультант Инспекции труда.
Понятно, что работодатель не желает выплачивать пособие по болезни в том случае, когда работник получил травму при выполнении другой работы, говорит юрист. Однако в случае листка нетрудоспособности не имеет значения, получил ли рабочий травму при ходьбе по скользкой улице или при выполнении строительных работ в частном порядке.
Вопрос принципа
Может ли первый работодатель избавиться от выплаты возмещения за первые дни, когда работник находится на больничном? Вопрос кажется справедливым, потому что государство по какой-то причине переложило на работодателя заботу о работнике даже в том случае, если ухудшение состояния работника никак с этим работодателем не связано, — комментирует присяжный адвокат Евгений Твердохлебов, Advokaadibüroo Vindex. — В такой ситуации стоило бы защитить работодателя, его недовольство кажется обоснованным. Но надо учитывать, что в случае спора он может избавиться от выплаты маленьких сумм — за один-два дня возмещение составит, при оплате 8-10 евро в час, около 80 евро в день, а чтобы оспорить притязания работника в суде, ему потребуется уже тысячи две, а то и больше. Поэтому ему экономически целесообразно заплатить и забыть.
Но если он принципиален и хочет спорить, возникает вопрос — является ли тот второй, неофициальный работодатель — работодателем? То, что человек работал неофициально — ничего не значит, он работал. И тогда надо выяснить, какой там, на втором рабочем месте, был заключен договор — трудовой договор, договор подряда или договор поручения?
Если работодатель контролирует работника, предоставляет ему рабочие принадлежности, дает распоряжения и командует, это указывает, что был трудовой договор. Согласно трудовому договору, задания выполняет работник лично, тогда как договор подряда или поручения допускает, что работник по своему желанию может привлекать кого-то еще.
Если работник или оказывающий услугу работает со своим инвентарем, то это признак того, что был заключен договор подряда.
В трудовом договоре место и время работы четко установлены работодателем, а в других договорах — по своему усмотрению. Это основные критерии.
Если неясно, был ли трудовой договор или нет, если, например, один критерий выполняется, а другой нет, то считается, что это был трудовой договор. Работник в таких случаях больше защищен. Поэтому первому работодателю, от которого требуют деньги, стоит установить, были ли у его работника трудовые отношения в другом месте, и тогда уже соответственно возникнет спор, кто из работодателей должен оплачивать этот больничный лист.
Важно правильно договориться
В случае всех трех договоров заключать их можно в любой форме — письменно, устно и даже конклюдентно, то есть если работник пришел, включился в работу и его не прогнали — договор считается вступившим в силу. Другое дело, что трудовой договор продолжительностью более двух недель следует заключать письменно, но даже если он был заключен только устно, это не значит, что договора не было. Договор подряда и договор поручения не обязательно заключать письменно, но лучше все-таки, если документы будут, иначе потом трудно что-либо доказать, если работодатель, например, отказывается оплатить работу в оговоренном размере. Пригодятся показания свидетелей, переписка, чеки, выписка со счета о покупке каких-то материалов, можно сделать фотографии и видео, и так далее.
Для полной ясности лучше регулировать в трудовом договоре, является ли нарушением договора ситуация, когда работник конкурирует с работодателем и оказывает те же самые услуги другим лицам. Первый работодатель не может привлечь работника к работе, так как, согласно законодательству, он должен предоставить ему выходные, а работник вместо отдыха идет и оказывает такие же точно услуги, как его работодатель. Работодатель имеет право рассчитывать, что работник не будет с ним конкурировать и затруднять бизнес. В законе это не регулируется, но есть принцип добросовестности.