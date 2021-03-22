Кто в ответе за перелом? Два работодателя не желают оплачивать больничный своего работника

”Я по строительству, по ремонту умею практически все, — рассказывает Иван. — Был помоложе, работал в Финляндии, Норвегии, Швеции. Без дела никогда не сижу, к основной работе беру и подработки на выходные, и на основной работе все об этом знали. Когда заказчики довольны, они по сарафанному радио рекомендуют меня друзьям и знакомым. Так я получил заказ на постройку бани на дачном участке в 15 км от Таллинна”.

Банька планировалась небольшая, но основательная, с каменкой, парилкой, душем и бассейном, чтоб окунуться после парной. Помещение тесное. Так и получилось, что Иван оступился и упал в узкий, но довольно глубокий бассейн, всем весом приземлившись на неловко подвернувшуюся левую ногу. В итоге — разрыв связок и крайне неудачный перелом в области голеностопа.

”Врач сказал, на полное восстановление уйдет около года, а до того ногу надо беречь. Но проблема даже не в травме, а в том, что мой официальный работодатель больничный лист принял со скандалом, говорит — где ногу сломал, пусть там тебе и платят! И добавил, что рабочее место за мной держать не собирается. Но я мог дома шторы вешать и со стремянки упасть, результат был бы тот же — больничный лист”, — негодует Иван и добавляет, что с заказчиком бани в итоге тоже разругался — последний, упирая на то, что никаких документов они не подписывали, заявил, что платить какие-то компенсации он работнику не обязан, тем более что и баня осталась не достроена. Кто же в этой ситуации прав?

Несчастный случай