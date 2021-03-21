Новости Эстонии
21.03.2021, 21:04

Яак Ааб продолжит исполнять обязанности премьер-министра

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Kaja Kallas ja Jaak Aab.
Kaja Kallas ja Jaak Aab.
Foto: Tiit Blaat
Премьер-министр Кая Каллас продолжает бороться с коронавирусом и не сможет вернуться к работе в ближайшее время.

Премьер-министр Кая Каллас не сможет вернуться к работе по состоянию здоровья, ее обязанности продолжит выполнять центрист Яак Ааб. Предположительно, она пропустит несколько дней следующей недели.

Напомним, Каллас в понедельник узнала, что больна коронавирусом. Позже, с 17 марта, она взяла больничный, так как не смогла работать из-за болезни. Сегодня было принято решение, что она пропустит еще как минимум три дня

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