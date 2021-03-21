Яак Ааб продолжит исполнять обязанности премьер-министра

Премьер-министр Кая Каллас не сможет вернуться к работе по состоянию здоровья, ее обязанности продолжит выполнять центрист Яак Ааб. Предположительно, она пропустит несколько дней следующей недели.

Напомним, Каллас в понедельник узнала, что больна коронавирусом. Позже, с 17 марта, она взяла больничный, так как не смогла работать из-за болезни. Сегодня было принято решение, что она пропустит еще как минимум три дня

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