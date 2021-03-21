Аркадий Попов: AstraZeneca не помогает против южноафриканского штамма коронавируса

"Надо сказать, что великобританский штамм обладает достаточно неприятными свойствами в том плане, что исследования показывают, что смертность от великобританского штамма на 64% выше среди пациентов, которые находятся на больничном лечении. Что же касается южноафриканского штамма, то буквально на днях было опубликовано исследование, которое говорит о том, что вакцина AstraZeneca не показала большой эффективности против южноафриканского штамма", — сказал Попов.

В Эстонии на данный момент превалирует, впрочем, не южноафриканский, а британский штамм, распространенность которого у нас может достигать согласно разным источникам до 70 с лишним процентов. От британского штамма AstraZeneca вполне действенна. Что же касается южноафриканского штамма, по последним данным, в Эстонии обнаружено пока всего 16 таких случаев.

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