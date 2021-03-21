Йоханнес Бо в третий раз подряд выиграл Кубок мира по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в масс-старте, победил француз Симон Дестье, третье место занял норвежец Йоханнес Бо.

Норвегия выиграла неофициальный медальный зачет Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо в третий раз стал обладателем Большого хрустального глобуса на Кубке мира по биатлону.

Бо опередил своего соотечественника Стурлу Хольм Лагрейда. На его счету 1052 балла, у Лагрейда – 1039.

В последней гонке Кубка мира – масс-старте в Эстерсунде – Бо финишировал 3-м, Лагрейд занял 8-е место.

Йоханнес Бо побеждал в общем зачете Кубка мира в сезонах-2018/19 и 2019/20. Он также является олимпийским чемпионом, двукратным призером Олимпийских игр и 12-кратным чемпионом мира.

Медальный зачет (всего – золото – серебро – бронза)

1. Норвегия – 83 (38-25-20)

2. Франция – 34 (12-10-12)

3. Швеция – 31 (8-12-11)

4. Германия – 20 (3-8-9)

5. Россия – 7 (3-2-2)

6. Италия – 11 (2-3-6)

7. Австрия – 9 (2-3-4)

8. Беларусь – 8 (1-5-2)

9. Чехия – 1 (1-0-0)

10. Украина – 3 (0-2-1)

11-13. Швейцария – 1 (0-0-1)

11-13. Словения – 1 (0-0-1)

11-13. США – 1 (0-0-1)