Жители Алутагузеской волости приглашают министра окружающей среды на встречу

В 2018 году при создании Алутагузеского национального парка в Рийгикогу и пояснительной записке к закону было сказано, что в результате создания национального парка регион станет успешным и процветающим. Обещали новые рабочие места, инвестиции в инфраструктуру и развитие туризма. А также то, что на двор жителей Алутагузе насильно придёт счастье. В числе обещаний было указано, что территория созданного Алутагузеского национального парка не будет в будущем расширяться.

В результате планируемых ограничений экономическое положение многих местных семей значительно ухудшится, поскольку они потеряют возможность зарабатывать на жизнь за счёт собственного леса. Действующие в стране механизмы компенсации не покрывают в достаточной мере потерю дохода и вложенные в леса инвестиции, нарушая таким образом принцип оправданной ожидаемой доходности. Размеры понесённых из-за ограничений убытков многократно превышают размеры подлежащих выплате компенсаций.

На данный момент Департамент в полную силу внедряет в жизнь желание Эстонского фонда природы, не считаясь с мнением местного населения. В то же время Департамент окружающей среды хочет создать 12 новых постоянных мест обитания белок-летяг и расширить границы 10 существующих постоянных мест обитания. Во всех постоянных местах обитания белок-летяг планируется ужесточить режим охраны защитной зоны, то есть полностью запретить лесовосстановительные рубки. Новые ограничения хотят ввести в отношении 1800 гектаров лесных угодий, из которых 669 гектаров находятся в частной собственности. В общей сложности новые ограничения затронут 134 частных земельных участка.

”Из-за природоохранных мер сланцевая промышленность постепенно угасает. Теперь говорят, что связанная с возобновляемыми ресурсами, то есть лесохозяйственная деятельность, не должна здесь продолжаться. Так чем же местные жители должны зарабатывать на жизнь?” — спрашивает лесовладелец Алутагузеской волости Эвелин Хинтс. Департамент окружающей среды обсудил предложение Эстонского фонда природы о расширении Алутагузеского национального парка.

Два года спустя ситуация повернулась вспять — количество рабочих мест и жителей в волости сокращается, и помимо расширения национального парка также планируется создать дополнительные природоохранные зоны.

Важно понимать, что круг пострадавших лиц намного шире, и затрагивает не только лесовладельцов. Из-за ограничений доступность сырья, необходимого для местной деревообрабатывающей промышленности, резко сократится, что может привести к потере сотен рабочих мест в регионе. В конечном счёте применяемые в отношении лесовладельцев ограничения коснутся и других местных предприятий. Если предпринимательская деятельность, основанная на переработке местного сырья, прекратится, то, где действующие в этом регионе магазины и другие предприятия найдут клиентов? Если исчезнут предприятия, то исчезнут и люди из этого региона.

Жители Алутагузе просят помощи у министра окружающей среды, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию и найти справедливый баланс между защитой окружающей среды и интересами местного населения. Мы хотим встретиться с министром и получить разъяснения, как государство намерено справедливо компенсировать лесовладельцам потерю дохода из-за природоохранных ограничений и каковы планы по сохранению рабочих мест и возможностей к получению заработка в Алутагузеском регионе. Мы глубоко озабочены сохранением средств к существованию местного населения в волости Алутагузе.

Некоторые отдельные примеры воздействия природоохранных мер в Ида-Вирумаа:

Лесоводческому хозяйству, принадлежащему Эвелин Хинтс и Гуннару Лепасаару, почти 300 лет. На их землях нет белок-летяг, но леса находятся в зоне с ограниченным режимом природопользования с 2016 года, потому что они считаются ”перспективным местом обитания” белок-летяг. В надежде, что там когда-нибудь будут обитать белки-летяги, хозяйственная деятельность в лесу ограничена. Государство планирует и дальше расширять зоны с ограниченным режимом природопользования.