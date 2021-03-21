Сколько стоили куртки, в которых Путин отдыхал в тайге?

Зеленый костюм, похожий на костюм президента России (на фото), есть на сайте московской фирмы Carinthia. Куртка G-Loft Loden Parka стоит 40,2 тысячи рублей (450 евро — по нынешнему курсу), брюки — еще 28,2 тысячи рублей (315 евро).

”Куртка Carinthia G-Loft Loden Parka оснащена съемным штормовым капюшоном с защитой от ветра и регулировкой по объему посредством эластичного шнура с кнопочным фиксатором. Немаловажной деталью в холодную погоду станут вшитые в рукава теплые термофлисовые минетки. Куртка Carinthia G-Loft Loden Parka обеспечивает возможность бесшумного передвижения, что немаловажно при охоте, а так же абсолютную защиту от холода, ветра и снега”, — говорится на сайте производителя.

У Путина был еще один охотничий костюм — коричневый, из овчины. Похожий костюм Дождь обнаружил на сайте ”Мастерской кожи и меха” в Петербурге. Стоимость куртки и штанов не указана — они производятся на заказ. Судя по комментариям в группе мастерской во ”ВКонтакте”, пошив такого костюма стоит около 50 тысяч рублей (563 евро), общая стоимость вместе с материалами — около 70 тысяч рублей (790 евро).

Дождю также удалось обнаружить вездеход, на котором, скорее всего, катались Путин и Шойгу. Стоимость VIP-версии шведского вездехода Hagglunds BV-206 ”Лось” оценивается от четырех до семи миллионов рублей (от 45 тысяч до 80 тысяч евро).

В тайге президент и министр обороны провели несколько дней. Они катались на вездеходах и гуляли по лесу. Шойгу показал Путину свою мастерскую, где изготавливает поделки из сухих деревьев.