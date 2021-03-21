За сутки в Эстонии обнаружили больше зараженных, чем в Финляндии, Латвии и Литве

Латвия +260

В Латвии проанализировали 4931 тест на коронавирус, из них 260 оказались положительными (5.3%). Всего в Латвии диагностировали ковид у 97 409 человек, скончались 1826 человек. Кумулятивный показатель на 100 000 человек равен 370.9

Литва +321

За сутки 321 тест на коронавирус показал положительный результат. Сейчас в больницах Литвы 811 пациентов с коронавирусом. Всего погибло 3464 пациентов. Кумулятивный показатель равен 242.5.

Финляндия +520

Больше всего зараженных в Хельсинки (188), Турку (56), Вантаал (53), Эспо (49) и Тампере (14). В больничном лечении нуждаются 271 пациент. Кумулятивный показатель равен 167.3

Эстония +1250

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки в Эстонии прибавилось 1375 зараженных. Всего сделали 6768 тестов, 20.3% из них положительные.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1535,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,8% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 75 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 685 пациентов. Всего в Эстонии умерли 787 человек с коронавирусом.

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