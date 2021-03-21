Министерство обороны приглашает на соревнования по учению о гособороне

По словам министра обороны Калле Лаанетa, соревнования, проводимые Министерством обороны и Научной школой Тартуского университета, ставят своeй целью установить связь между оборонной сферой и наукой и вызвать интерес к государственной обороне.

”Учение о государственной обороне в значительной степени переплетено с математикой, физикой, историей, географией и обществоведением”, — отметил Лаанет. ”Создание связей и инженерное мышление крайне важны в области государственной обороны”, — добавил он.

По словам заместителя директора Научной школы Тартуского университета Марека Ярвика, соревнования в первую очередь нацелены на учащихся гимназий и профтехучилищ, которые, возможно, уже прошли факультатив по государственной обороне, однако также ожидается участие учеников средних классов, интересующихся темами государственной обороны.

”Соревнования — это один из первых лакмусовых тестов, который позволит сравнить знания учеников о государственной обороне и в свою очередь измерить эффективность работы учителей по государственной обороне”, — сказал Ярвик. Он добавил, что соревнования по государственной обороне — это также пилотный проект, то есть в случае большого интереса можно будет в будущем также организовать олимпиаду по государственной обороне.

По словам Лаанетa, в государственной обороне всегда нужны люди с аналитическими способностями и навыками критического мышления, и именно такие навыки будут проверены в новом соревновании и развиваться в дальнейшем. Он добавил, что в качестве факультативного предмета учение о государственной обороне поддерживает развитие общественных ценностей и патриотизма, содержащихся в учебной программе гимназии, которые позволяют учащимся стать этичными, ответственными и активными членами гражданского общества.