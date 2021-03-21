Департамент здоровья: умершая 36-летняя женщина не была госпитализирована из-за коронавируса

По словам Департамента здоровья, женщина попала в больницу не из-за ковида. Ей сделали анализ уже в больнице, после оказалось, что она заражена. ”У 36-летней женщины не было никаких сопутствующих заболеваний, таких как рак или другие хронические заболевания. К сожалению, я не могу предоставить больше информации, это конфиденциальная информация”, — прокомментировали они произошедшее.

Был ли основной причиной смерти COVID-19, выяснится позже. Но во время смерти женщина была заражена. Восточно-Таллиннская больница, где умерла женщина, не захотела комментировать ситуацию.

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