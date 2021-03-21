21.03.2021, 14:09
Коронавечеринка: полиция приехала на вызов, где развлекались зараженные коронавирусом(64)
Foto: Madis Veltman
Полиция разогнала мероприятие в одной из квартир Таллинна.
Центральное отделение полиции сообщило в социальных сетях, что они получили вызов о нарушении ночного спокойствия в одной из квартир. По прибытию стало понятно, что в арендованной квартире проходила вечеринка. Там было шесть человек, у четырех из них выявили коронавирус. "Мы остановили это мероприятие и, к сожалению, патрульную смену", — написала полиция. Предполагается, что из-за контакта с зараженными патрульные вынуждены были уйти нам самоизоляцию.
Новость будет дополнена.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.