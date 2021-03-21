Коронавечеринка: полиция приехала на вызов, где развлекались зараженные коронавирусом

Центральное отделение полиции сообщило в социальных сетях, что они получили вызов о нарушении ночного спокойствия в одной из квартир. По прибытию стало понятно, что в арендованной квартире проходила вечеринка. Там было шесть человек, у четырех из них выявили коронавирус. "Мы остановили это мероприятие и, к сожалению, патрульную смену", — написала полиция. Предполагается, что из-за контакта с зараженными патрульные вынуждены были уйти нам самоизоляцию.

По словам Департамента здоровья, этот праздник может дорого стоить. Все-таки правительство вводило правила не для того, чтобы кого-то ущемлять, а для уменьшения распространения коронавируса. "Сейчас в Таллинне и Харьюмаа сверхвысокая опасность заразиться и вирус активно распространяется среди молодых людей, которые потом передают его родственникам", — прокомментировала пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель.

Из-за нарушения правил самоизоляции, которые нарушили молодые люди, департамент может назначить штраф до 9600 евро или начать производство о проступке. "Подождем информацию от полиции и потом решим о начале делопроизводства", — добавила Пруудель.

Полиция узнала о том, что среди участников были зараженные коронавирусом, так как у них был отчет о тех, кто должен соблюдать самоизоляцию.

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