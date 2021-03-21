21.03.2021, 12:41
Студентам из Эстонии не разрешили вернуться на учебу в Россию(8)
Foto: Jaanus Lensment
Российское правительство разрешило студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов из некоторых стран вернуться в Россию для продолжения обучения. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки, передает "Медуза".
Российское правительство разрешило студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов вернуться в Россию для продолжения обучения. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Разрешение распространяется только на студентов из тех стран, которые Роспотребнадзор считает странами с безопасной эпидемиологической обстановкой. Сейчас в этом списке 25 государств, он регулярно обновляется.
Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Куба, Мальдивская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония.
Не менее чем за 10 дней до прибытия в Россию иностранные студенты должны сообщить дату въезда своему университету. Также они должны сдать два теста на коронавирус: один за 72 часа до приезда в Россию, второй — за 72 часа после.