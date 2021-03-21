Финляндия — самая счастливая страна мира. Эстония на 40 месте в рейтинге

Следом за Финляндией следуют европейские соседи — Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Единственной неевропейской страной в первой десятке стала Новая Зеландия, а Великобритания сползла с 13 на 17 место. Вполне предсказуемо, в первую двадцатку попали США, Канада и Австралия, а также Израиль, который стабильно оказывается на вершине списка.
В десятку самых счастливых стран мира вошли:
1. Финляндия
2. Дания
3. Швейцария
4. Исландия
5. Нидерланды
6. Норвегия
7. Швеция
8. Люксембург
9. Новая Зеландия
10. Австрия
40. Эстония
В первые 50 из стран бывшего СССР попали Литва и Эстония — они на 38-м и 40-м местах соответственно, а также Узбекистан (42) и Казахстан (45), Латвия оказалась уже за пределами — она на 51-м месте.
Далее в списке Молдова (65), Кыргызстан (67) и Беларусь (75), которая смогла на одну строчку обойти Россию — в рейтинге она оказалась на 76-м месте. В первую сотню попали также Таджикистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан. Грузия оказалась на 108-и месте, и совсем несчастными ощущают себя украинцы: они в рейтинге 110-е.
Самым несчастным в рейтинге назван Афганистан, за которым следует Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.
Как сообщает компания "Ромир", российский партнер проводившего исследование Института Гэллапа, в России индекс счастья оказался самым низким с 2011 года. В отличие от общего рейтинга, это показатель, в котором учитывается только ответ на вопрос, ощущают ли себя люди счастливыми. В результате опроса 41% участников ответили, что чувствуют себя счастливыми, несчастными — 22%, остальные либо затрудняются сказать, либо не могут определиться, к какой категории себя отнести. Россия на 76 месте в рейтинге.
Секрет Финляндии
Как передает Франс пресс, в самой Финляндии, многие жители которой считают себя не слишком разговорчивыми и как правило не очень жизнерадостными, выводы авторов доклада вызвали недоумение. "Когда я об этом первый раз услышал — и не только я, — мне стало очень смешно", — сказал агентству сотрудник одной из местных телекомпаний Тони Илмони.
При этом успех Финляндии может объясняться тем, что эта страна обладает очень хорошими службами социальной поддержки, здесь низкая преступность, а уровень доверия к властям — высокий. "В самом главном мы очень хороши: на улицах никто не живет, безработица есть, но служба здравоохранения работает. Это самые важные вещи, — сказала Франс пресс продавец цветов Риита Матилайнен. — Но мы могли бы быть немного более жизнерадостными и общительными".