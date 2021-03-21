Финляндия — самая счастливая страна мира. Эстония на 40 месте в рейтинге

Следом за Финляндией следуют европейские соседи — Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. Единственной неевропейской страной в первой десятке стала Новая Зеландия, а Великобритания сползла с 13 на 17 место. Вполне предсказуемо, в первую двадцатку попали США, Канада и Австралия, а также Израиль, который стабильно оказывается на вершине списка.

В десятку самых счастливых стран мира вошли:

1. Финляндия

2. Дания

3. Швейцария

4. Исландия

5. Нидерланды

6. Норвегия

7. Швеция

8. Люксембург

9. Новая Зеландия

10. Австрия



40. Эстония

В первые 50 из стран бывшего СССР попали Литва и Эстония — они на 38-м и 40-м местах соответственно, а также Узбекистан (42) и Казахстан (45), Латвия оказалась уже за пределами — она на 51-м месте.

Далее в списке Молдова (65), Кыргызстан (67) и Беларусь (75), которая смогла на одну строчку обойти Россию — в рейтинге она оказалась на 76-м месте. В первую сотню попали также Таджикистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан. Грузия оказалась на 108-и месте, и совсем несчастными ощущают себя украинцы: они в рейтинге 110-е.

Самым несчастным в рейтинге назван Афганистан, за которым следует Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

Как сообщает компания "Ромир", российский партнер проводившего исследование Института Гэллапа, в России индекс счастья оказался самым низким с 2011 года. В отличие от общего рейтинга, это показатель, в котором учитывается только ответ на вопрос, ощущают ли себя люди счастливыми. В результате опроса 41% участников ответили, что чувствуют себя счастливыми, несчастными — 22%, остальные либо затрудняются сказать, либо не могут определиться, к какой категории себя отнести. Россия на 76 месте в рейтинге.

Секрет Финляндии

Как передает Франс пресс, в самой Финляндии, многие жители которой считают себя не слишком разговорчивыми и как правило не очень жизнерадостными, выводы авторов доклада вызвали недоумение. "Когда я об этом первый раз услышал — и не только я, — мне стало очень смешно", — сказал агентству сотрудник одной из местных телекомпаний Тони Илмони.