Россиянин Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде и защитил свои титулы

В главном событии чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев успешно защитил свои титулы в поединке против немца Адама Дайнеса.

Бетербиев нокаутировал соперника в десятом раунде. Таким образом, 36-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе, это его 16-я победа в карьере в 16 поединках. Боксер впервые в карьере провел бой в России.

Для 30-летнего Дайнеса это второе поражение в карьере при 19 победах и 1 ничьей.

IT’S OVER 😯



Adam Deines’ corner throws in the towel after he’s dropped by a big Beterbiev counter left hook. #BeterbievDeines pic.twitter.com/YZb1oy1qCG — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 20, 2021

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