Бокс+
21.03.2021, 01:18

Россиянин Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде и защитил свои титулы

 
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
Фото: UCNlive/ twitter.com
В Москве на арене ”Мегаспорт” состоялось боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев успешно защитил свои титулы в поединке против немца Адама Дайнеса.

Бетербиев нокаутировал соперника в десятом раунде. Таким образом, 36-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе, это его 16-я победа в карьере в 16 поединках. Боксер впервые в карьере провел бой в России.

Для 30-летнего Дайнеса это второе поражение в карьере при 19 победах и 1 ничьей.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии