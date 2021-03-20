21.03.2021, 01:18
Россиянин Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде и защитил свои титулы
Фото: UCNlive/ twitter.com
В Москве на арене ”Мегаспорт” состоялось боксерское шоу.
В главном событии чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев успешно защитил свои титулы в поединке против немца Адама Дайнеса.
Бетербиев нокаутировал соперника в десятом раунде. Таким образом, 36-летний россиянин защитил титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе, это его 16-я победа в карьере в 16 поединках. Боксер впервые в карьере провел бой в России.
Для 30-летнего Дайнеса это второе поражение в карьере при 19 победах и 1 ничьей.
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