Курьезный случай: полиция задержала алководителя, отвезла его на вакцинацию и уже потом оформила нарушение

В воскресенье полиция проверила в Моосте в Пылвамаа водителя автомобиля Audi, и выяснилось, что мужчина употреблял алкоголь. Оказалось, что мужчина следовал к семейному врачу, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Он входил в группу риска, поэтому получить дозу вакцины было для него важным.