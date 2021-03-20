20.03.2021, 20:30
Курьезный случай: полиция задержала алководителя, отвезла его на вакцинацию и уже потом оформила нарушение(20)
Foto: Anni Õnneleid
В прошлое воскресенье полицейским пришлось поработать таксистами: задержанный в состоянии алкогольного опьянения водитель спешил на вакцинацию от коронавируса, поэтому сотрудники полиции отвезли его в больницу, а уже потом составили протокол.
В воскресенье полиция проверила в Моосте в Пылвамаа водителя автомобиля Audi, и выяснилось, что мужчина употреблял алкоголь. Оказалось, что мужчина следовал к семейному врачу, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Он входил в группу риска, поэтому получить дозу вакцины было для него важным.
Поэтому полиция отвезла мужчину в центр семейных врачей, который находился в паре сотне метров.
Посетителям и работникам центра открылась необычная картина: человек пришел на вакцинацию в сопровождении патрульного полицейского. После того, как мужчине был сделан укол вакциной, полиция продолжила оформлять производство о проступке.