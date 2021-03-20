B ходе сегодняшней демонстрации противников ограничений полиция обнаружила несколько правонарушений

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Марко Ильд сказал, что нарушения были в основном связаны с дорожным движением.

"В Таллинне на Лаагне теэ участники акции злонамеренно перекрыли в одном направлении два ряда из трех. Другие транспортные средства могли проехать по третьему ряду, но препятствовать движению таким образом недопустимо. Полицейские быстро прибыли на место и побеседовали с мужчиной, находившемся за рулем автомобиля во главе колонны. Для того, чтобы не мешать движению, нарушение было зафиксировано, водителю передали повестку в полицию и дали распоряжение ехать дальше", — сказал Ильд.

Чтобы подобных ситуаций не повторилось в других местах, полицейские находились у дорог и на крупных перекрестах для обеспечения нормального движения.

"В надзор за дорожным движением мы направили сегодня больше патрулей, так как знали, что движение такого большого числа автомобилей может принести за собой и проблемы на дорогах. В течение дня еще возникали пробки, но крупные заторы удалось предупредить", — описал Ильд работу патрулей в Таллинне.

По отношению мужчины, который организовал демонстрацию в Таллинне, полиция начала делопроизводство о проступке. Делопроизводство было начато на основании статьи 264¹ Пенитенциарного кодекса о нарушении требований проведения общественного собрания.

"Устраивая общественные собрания, следует оповещать полицию. Со своей стороны мы cможем проконсультировать организатора и обратить внимание на возможные опасности. Организатор заранее не оповестил полицию о сегодняшнем мероприятии или запланированном маршруте, но мы знали о призыве, который распространялся в социальных сетах. Мы связались с организатором и обратили его внимание на возможные риски, но несмотря на это организатор не обеспечил безопасность дорожного движения. На организаторе лежит ответственность за безопасность участников мероприятия и окружающих людей, но безопасность не была обеспечена", — сказал Ильд.