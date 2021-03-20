B ходе сегодняшней демонстрации противников ограничений полиция обнаружила несколько правонарушений(10)
Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Марко Ильд сказал, что нарушения были в основном связаны с дорожным движением.
"В Таллинне на Лаагне теэ участники акции злонамеренно перекрыли в одном направлении два ряда из трех. Другие транспортные средства могли проехать по третьему ряду, но препятствовать движению таким образом недопустимо. Полицейские быстро прибыли на место и побеседовали с мужчиной, находившемся за рулем автомобиля во главе колонны. Для того, чтобы не мешать движению, нарушение было зафиксировано, водителю передали повестку в полицию и дали распоряжение ехать дальше", — сказал Ильд.
Чтобы подобных ситуаций не повторилось в других местах, полицейские находились у дорог и на крупных перекрестах для обеспечения нормального движения.
"В надзор за дорожным движением мы направили сегодня больше патрулей, так как знали, что движение такого большого числа автомобилей может принести за собой и проблемы на дорогах. В течение дня еще возникали пробки, но крупные заторы удалось предупредить", — описал Ильд работу патрулей в Таллинне.
По отношению мужчины, который организовал демонстрацию в Таллинне, полиция начала делопроизводство о проступке. Делопроизводство было начато на основании статьи 264¹ Пенитенциарного кодекса о нарушении требований проведения общественного собрания.
"Устраивая общественные собрания, следует оповещать полицию. Со своей стороны мы cможем проконсультировать организатора и обратить внимание на возможные опасности. Организатор заранее не оповестил полицию о сегодняшнем мероприятии или запланированном маршруте, но мы знали о призыве, который распространялся в социальных сетах. Мы связались с организатором и обратили его внимание на возможные риски, но несмотря на это организатор не обеспечил безопасность дорожного движения. На организаторе лежит ответственность за безопасность участников мероприятия и окружающих людей, но безопасность не была обеспечена", — сказал Ильд.
"Остановить распространение вируса — это наша общая обязанность и от поведения каждого человека зависит, как вирус будет распространяться дальше. Когда люди находятся в автомобилях и не выходят из них, опасность передать вирус дальше на самом деле невелика, но собрания в группы без масок и объятия с чужими людьми должны быть в нынешней ситуации исключены", — сказал оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны.
После обеда в Таллинне на Певческом поле собралось около ста человек, на которых не было масок. Отреагировавшая на эту информацию полиция по громкоговорителю дала собравшимся распоряжение разойтись и напомнила действующие правила. После этого люди разошлись в течение примерно четверти часа.
Случаи препятствования дорожному движению были в Пярну и Тарту. Например, пярнуский организатор езды в колонне перекрыл на перекрестке Метса и Папинийду движение в одном направлении, чтобы колонна могла ехать без остановки, еще один водитель сделал то же на перекрестке у ул. Лайа.
На ул. Супелузе во время езды автомобиля одна женщина высунулась из окна автомобиля до пояса и висела таким образом через окно. Полиция дала водителю сигнал к остановке, но вторая женщина, находившаяся за рулем автомобиля, сигнал проигнорировала и ехала дальше в колонне. Полиция остановила автомобиль и доставила обеих женщин в отделение полиции.
В Тарту полиция обнаружила, что один из мешавших движению мужчин нарушил требования самоизоляции. Мужчина с позитивным результатом тестa на COVID-19 должен был находиться еще одни сутки дома. Полиция передала информацию о нарушении Департаменту здоровья.
В течение дня полиция обнаружила еще пару десятков нарушений закона о дорожном движении. В отношении водителей, игнорировавших запрещающий сигнал светофора, превышавших скорость и создававших опасные ситуации на дороге, были начаты делопроизводства. Также делопроизводство было начало в отношении водителя, использовавшего во время управления автомобилем телефон, и в отношении водителя, ехавшего на автомобиле, не имевшего действующего техосмотра.