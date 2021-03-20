"Пик кризиса". Би-би-си разбирается, как Эстония вышла на первое место в мире по заболевшим СOVID-19

Либеральность эстонского подхода хорошо видна, если сравнить хронологию введения карантинных ограничений с соседней Латвией : в конце прошлого года заболеваемость в этих странах была одинаковой, но сейчас в Латвии она в три раза ниже. И эстонский провал в борьбе с распространением коронавируса латвийские политики используют как главный аргумент против снятия ограничений.

По его словам, Эстония вполне могла бы избежать кризиса, поскольку в этой стране давно можно открыть бизнес и управлять им через интернет, а онлайн-уроки в школах практикуются здесь в том числе в маленьких региональных школах, не говоря уже о больших столичных. "Учитывая возможности Эстонии, это просто оскорбительно", — возмущается Ребане.

По словам эстонского политолога Рауля Ребане, кризис начался именно с нерасторопности правительства, которое выбрало что-то вроде "шведского подхода". "И политики, и СМИ относились ко всему так, как будто ограничения не нужны, что вроде как это у других все плохо, а мы выкарабкаемся, — сказал он Русской службе Би-би-си. — Когда после лета все пошло вверх, были допущены стратегические ошибки, а сейчас мы имеем результат".

"Сейчас пик кризиса. Очень надеюсь, что вскоре начнется спад, но мы должны быть готовы и к худшему", — сказал в четверг министр здоровья и труда страны Танель Кийк (цитата по сайту Общественного телевидения Эстонии).

В понедельник о позитивном диагнозе на Covid-19 в своем "Фейсбуке" сообщила премьер-министр Кая Каллас , которая приняла присягу главы правительства только в конце января этого года.

В последние недели в Эстонии каждый день фиксируют до 1700 случаев коронавируса. По данным New York Times, сейчас страна занимает первое место в мире по числу заболевших за последние семь дней на каждые 100 тыс. жителей. По последним данным, общее число заболевших за время пандемии здесь составляет более 91 тыс., 758 человек скончались.

В прошлом году Эстония ввела чрезвычайную ситуацию 12 марта, когда тут было подтверждено всего 16 случаев коронавируса. Закрылись развлекательные заведения и спортивные центры, а школы перешли на удаленное обучение.

К 17 марта, когда в стране было уже 205 инфицированных, правительство закрыло внешние границы для иностранцев, а в апреле — все магазины, кроме продуктовых и аптек. В итоге первую волну Эстония, а также Литва и Латвия, пережили с минимальными потерями.

К 15 мая, когда в регионе образовался "Балтийский пузырь" со свободным передвижением внутри балтийских стран, в Эстонии был подтвержден 1751 случай коронавируса. Для сравнения: в Дании (при населении 5,8 млн) их было больше десяти тысяч, в Швеции (с населением около 10 млн) — почти 28 тысяч.

Но летом Эстония начала расслабляться, и если соседи ограничились открытием общепита, то тут пошли дальше и возобновили работу даже ночных клубов. В итоге к концу августа заболеваемость в Эстонии, хоть и оставалась низкой, но уже была в два раза выше, чем в Латвии.

"Думали, пронесет"

Осенью либеральный эстонский подход только закрепился. В октябре, когда в балтийских странах заговорили о неизбежности второй волны заболевания, Латвия ввела обязательное ношение масок в общественных местах, а в Эстонии это было лишь "рекомендовано", причем на месяц позже. Показатели заболеваемости еще в конце ноября в обеих странах были одинаковыми.

При этом к середине декабря в Литве заболеваемость резко выросла, и эта страна стала не только одной из самых больных в Европе, но и самой больной в мире: за семь дней в расчете на 100 тыс. человек там было зафиксировано 97,4 случая.

"Тогда показатели Литвы пошли вверх, а мы думали, что нас пронесет", — говорит Рауль Ребане.