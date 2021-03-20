BBC News
20.03.2021, 19:50

"Пик кризиса". Би-би-си разбирается, как Эстония вышла на первое место в мире по заболевшим СOVID-19

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Maskivastaste meeleavaldus Vabaduse platsil novembris, kas täna enam kui 700 koroonasse surnu taustal on mõni neist oma meelt muutnud? Kindel igatahes see, et politsei veel niipea maski mittekandmise eest trahv teha ei saa.
Maskivastaste meeleavaldus Vabaduse platsil novembris, kas täna enam kui 700 koroonasse surnu taustal on mõni neist oma meelt muutnud? Kindel igatahes see, et politsei veel niipea maski mittekandmise eest trahv teha ei saa.
Foto: Priit Simson
Во время первой волны коронавируса Эстония была примером удачной борьбы с заболеванием. А сейчас страна с населением около 1,3 млн человек вышла на первое место в мире по скорости распространения СOVID-19 — и это несмотря на очень высокий уровень развития электронных услуг, позволяющих людям работать и совершать покупки из дома. Что же пошло не так — рассуждает Русская служба Би-би-си.

В последние недели в Эстонии каждый день фиксируют до 1700 случаев коронавируса. По данным New York Times, сейчас страна занимает первое место в мире по числу заболевших за последние семь дней на каждые 100 тыс. жителей. По последним данным, общее число заболевших за время пандемии здесь составляет более 91 тыс., 758 человек скончались.

В понедельник о позитивном диагнозе на Covid-19 в своем "Фейсбуке" сообщила премьер-министр Кая Каллас, которая приняла присягу главы правительства только в конце января этого года.

"Сейчас пик кризиса. Очень надеюсь, что вскоре начнется спад, но мы должны быть готовы и к худшему", — сказал в четверг министр здоровья и труда страны Танель Кийк (цитата по сайту Общественного телевидения Эстонии).

По словам эстонского политолога Рауля Ребане, кризис начался именно с нерасторопности правительства, которое выбрало что-то вроде "шведского подхода". "И политики, и СМИ относились ко всему так, как будто ограничения не нужны, что вроде как это у других все плохо, а мы выкарабкаемся, — сказал он Русской службе Би-би-си. — Когда после лета все пошло вверх, были допущены стратегические ошибки, а сейчас мы имеем результат".

По его словам, Эстония вполне могла бы избежать кризиса, поскольку в этой стране давно можно открыть бизнес и управлять им через интернет, а онлайн-уроки в школах практикуются здесь в том числе в маленьких региональных школах, не говоря уже о больших столичных. "Учитывая возможности Эстонии, это просто оскорбительно", — возмущается Ребане.

Либеральность эстонского подхода хорошо видна, если сравнить хронологию введения карантинных ограничений с соседней Латвией: в конце прошлого года заболеваемость в этих странах была одинаковой, но сейчас в Латвии она в три раза ниже. И эстонский провал в борьбе с распространением коронавируса латвийские политики используют как главный аргумент против снятия ограничений.

Как развивались события

Весной 2020-го, во время первой волны пандемии, балтийские страны, включая Эстонию, закрылись на локдаун задолго до массового распространения коронавируса.

В прошлом году Эстония ввела чрезвычайную ситуацию 12 марта, когда тут было подтверждено всего 16 случаев коронавируса. Закрылись развлекательные заведения и спортивные центры, а школы перешли на удаленное обучение.

К 17 марта, когда в стране было уже 205 инфицированных, правительство закрыло внешние границы для иностранцев, а в апреле — все магазины, кроме продуктовых и аптек. В итоге первую волну Эстония, а также Литва и Латвия, пережили с минимальными потерями.

К 15 мая, когда в регионе образовался "Балтийский пузырь" со свободным передвижением внутри балтийских стран, в Эстонии был подтвержден 1751 случай коронавируса. Для сравнения: в Дании (при населении 5,8 млн) их было больше десяти тысяч, в Швеции (с населением около 10 млн) — почти 28 тысяч.

Но летом Эстония начала расслабляться, и если соседи ограничились открытием общепита, то тут пошли дальше и возобновили работу даже ночных клубов. В итоге к концу августа заболеваемость в Эстонии, хоть и оставалась низкой, но уже была в два раза выше, чем в Латвии.

"Думали, пронесет"

Осенью либеральный эстонский подход только закрепился. В октябре, когда в балтийских странах заговорили о неизбежности второй волны заболевания, Латвия ввела обязательное ношение масок в общественных местах, а в Эстонии это было лишь "рекомендовано", причем на месяц позже. Показатели заболеваемости еще в конце ноября в обеих странах были одинаковыми.

При этом к середине декабря в Литве заболеваемость резко выросла, и эта страна стала не только одной из самых больных в Европе, но и самой больной в мире: за семь дней в расчете на 100 тыс. человек там было зафиксировано 97,4 случая.

"Тогда показатели Литвы пошли вверх, а мы думали, что нас пронесет", — говорит Рауль Ребане.

В декабре, когда Латвия закрыла спортивные клубы и торговые центры, а также ввела запрет на очную торговлю непродуктовыми товарами по всей стране, Эстония ограничилась ограничениями только в наиболее зараженных северных регионах, хотя торговые центры продолжали работать и там. Передвижение людей между городами было свободным, то есть, жители более пострадавшей Нарвы могли спокойно посещать спа-слоны, например, в Пярну.

"Ограничения не были введены раньше из-за того, что казалось, что распространение вируса затормозилось и ранее введенных мер будет достаточно", — говорил в декабре министр социальных дел Эстонии Танел Кийк.

В начале января Эстония почти полностью восстановила обучение в школах, а потом открыла рестораны по всей стране, включая Таллинн. Жители соседней Латвии смотрели на это с завистью и недоумением, потому что показатели заболеваемости в двух странах оставались примерно одинаковыми.

Новое правительство во главе с представительницей праволиберальной Партии реформ Каей Каллас вступило в должность 26 января, то есть на следующий день после восстановления очной учебы в школах. Отменять либеральную политику своих предшественников она не стала, вводить новые ограничения — тоже.

"В Эстонии очень затянули с принятием решений, тут свою роль сыграла смена правительства, — считает главный редактор русскоязычной версии газеты Postimees Олеся Лагашина. — Новый премьер-министр не успела войти в курс дела, плюс введение жестких ограничений не очень соответствует ее либеральным взглядам".

Какие ограничения действуют сейчас

К середине марта, когда Эстония уже стала самой зараженной страной мира, здесь закрылись школы, общепит и (впервые!) перестали работать торговые центры.

Однако на крайние меры Эстония все еще не идет: к примеру, тут нет комендантского часа, а салоны красоты продолжают работать (при условии, что они должны быть заполнены не более чем на 25%).

Для сравнения, в соседней Латвии, где показатели заболеваемости почти в три раза ниже, косметологи подали заявление в суд, потому что они не могут работать с середины декабря.

Сама Каллас на этой неделе призвала людей носить маски и соблюдать другие меры социального дистанцирования, но подчеркнула, что "не следует вводить чрезвычайное положение ради чрезвычайного положения". "Весной это было нужно, чтобы привести ограничения в действие, так как у правительства не было необходимых инструментов, сказала премьер-министр. — Позднее закон изменили, и теперь правительство может отдавать подобные распоряжения без объявления чрезвычайного положения".

Кто ждет "Спутника"?

За первые два с половиной месяца 2021 года коронавирус вышел на первое место среди причин смертности в Эстонии. Нагрузка на скорую помощь увеличилась на треть, почти все места для пациентов с коронавирусом в больницах заняты, ограничена плановая медицинская помощь в стационарах.

Латвия и Литва уже предложили Таллинну помощь в размещении больных в стационарах, но Эстония этим предложением пока не воспользовалась.

Как писал Delfi со ссылкой на руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханну Сепп, 70% заражений приходится на британский штамм Covid19, и в ближайшее дни число подтвержденных случаев инфекции может дойти до 2 тыс. в день (сейчас их около 1,7 тыс.)

Самым зараженным остается столичный регион, а также северо-восток Эстонии, где и началась вторая волна коронавируса. Население этого региона — преимущественно русскоязычное, эстонский язык в Нарве почти не слышен, зато здесь популярны российские телеканалы.

И если в среднем по Эстонии вакцинироваться готовы две трети населения, а первую дозу получили примерно 10% жителей, в Нарве с массовой вакцинацией могут возникнуть проблемы. К примеру, как сообщало недавно общественное телевидение Эстонии, среди сотрудников Солдиноской гимназии Нарвы вакцинироваться согласились 11 человек из 115.

"Этой [вакцине] AstraZeneca просто не доверяют, а остальные просто ждут российский "Спутник" или Pfizer. Сказали, что, может быть, в будущем вакцинируемся, но другой вакциной. Я думаю, что сам вакцинируюсь, а потом расскажу учителям, повлияло ли это на мой организм, и если да, то как", — сказал директор гимназии Роман Трейал Общественному эстонскому телевидению.

По словам Рауля Ребане, многие русскоязычные жители Эстонии негативно настроены по отношению к вакцинации под влиянием российского телевидения: "Со стороны России идет массированная кампания. В итоге многие ждут "Спутник".

А некоторые, по сообщениям эстонских СМИ, едут за ним из Нарвы в Санкт-Петербург. Около 80 тыс. жителей Эстонии имеют российское гражданство, то есть, получить вакцину в России они могут без ограничений.

Тем временем власти надеются, что кризис удастся преодолеть в течение ближайшего времени. Министр государственного управления Яак Ааб, который сейчас замещает премьер-министра, заявил, что благодаря вакцинации люди старше 80 лет стали заболевать значительно реже.

"Надеемся, что ограничение, сокращение контактов и вакцинация помогут снизить заболеваемость в течение пары недель, — цитирует Ааба Эстонское общественное телевидение. — Ограничения, по всей видимости, будем смягчать поэтапно".

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