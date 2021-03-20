ВИДЕО | "А "Спутника" у вас нет?" В Маарду люди записывались на вакцинацию Pfizer, а получили Comirnaty

Временный пункт вакцинации расположен в Маардуском центре культуры и информации. Медсестра Виктория Соломина признает, что в субботу, в первый день вакцинации такой активности от жителей Маарду они не ожидали.

“Народ начал подходить за полчаса, а некоторые и за 40 минут до начала вакцинации, но это в свою очередь дало нам возможность побыстрее провакцинировать как можно больше людей”, — говорит Соломина.

Медсестра Алла Матеюк говорит, что некоторые люди интересуются, почему на упаковке препарата написано Comirnaty, хотя обещали вакцинировать Pfizer.

Дело в том, что вакцина от Pfizer и BioNTech носит название Comirnaty. Также, по словам Соломиной, были те, кто интересовался, можно ли получить российскую вакцину “Спутник”.

“У нас сегодня спрашивали: “Чем вы нас колите? Покажите вакцину”. Когда говорили, что Pfizer, то спрашивали: “А “Спутника” у вас нет, случайно?” Не знаю, к сожалению или к счастью, но “Спутника” у нас нет. Сегодня мы вакцинируем Pfizer”, — говорит Соломина.

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