Норвежцы выиграли пасьют в Эстерсунде. Эстонка промахнулась 8 раз

Соревнования проходили в сложных погодных условиях - на стрельбище во время женского преследования было ветрено, поэтому гонка превратилась в лотерею. Удачливой в ней оказалась Марте Олсбю-Ройселанн, она промахнулась четырежды на четырех огневых рубежах, однако этого хватило, чтобы подняться с 6-го места, которое норвежка занимала по итогам спринта, на первое. Серебро у ее подруги по команде Тириль Экхофф, бронза - у белоруски Анны Сола.

Единственная представительница Эстонии в этом виде программы Йоханна Талихярм не справилась со стрельбой, допустив 8 промахов на четырех огневых рубежах, и заняла лишь 38-е место.

У мужчин сильнейшим оказался норвежец Струла Хольм Лагрейд. Он также, как и Ройселанн, стартовал 6-м, но благодаря относительно удачной стрельбе (лишь два промаха) сумел одержать победу. Его главный соперник - Йоханнес Бё - сохранял лидерство до заключительного огневого рубежа, однако допустил три промаха и уступил своему товарищу по сборной 22 секунды на финише. Бронза у недавнего победителя спринта Лукаса Хофера.

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