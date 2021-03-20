Экономика
20.03.2021, 19:30

Перед арестом Хиллар Тедер передал молодому партнеру миллионный бизнес

 
Porto Franco oli raskustes juba enne koroonakriisi. Hillar Tederi kaks katset häda leevendada tõid kuriteokahtlused ja rasvase musta pleki kogu valitsusele.
Porto Franco oli raskustes juba enne koroonakriisi. Hillar Tederi kaks katset häda leevendada tõid kuriteokahtlused ja rasvase musta pleki kogu valitsusele.
Foto: Madis Veltman
В январе нынешнего года, ровно за неделю до ареста Хиллара Тедера, компания Retail Real Estate, принадлежащая Тедеру и его сыну Рауно, продала свою единственную долю в фирме Haltron Group, которая управляет коммерческими зданиями, пишет dv.ee.

Компанию по управлению недвижимостью, владеющую активами почти в 10 миллионов евро, приобрел Танель Тарро, который после заключения сделки также вошел в совет директоров консалтинговой фирмы Тедера Ekspert Kapital.

23-летний Танель Тарро, только начинающий свою предпринимательскую карьеру, вошел в состав правления Haltron Group в июле 2020 года. Менее чем через полгода, 5 января нынешнего года, Тарро стал единственным владельцем Haltron Group.

Имя Танеля Тарро не возникло из ниоткуда. Судя по тому, что ранее писала пресса, можно предположить, что Танель Тарро связан с семьей Хиллара Тедера через его последнюю жену Натали Тедер, которая всего несколько лет назад носила фамилию Тарро.

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Как ранее писал Delfi, cогласно подозрению, Тедер и генсек центристов Михаил Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.

Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для проекта Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны 12 января сотрудниками КаПо. 14 января подозреваемые были арестованы.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.

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