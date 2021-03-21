Невидимый убийца. Почему в Эстонии так часто умирают от угарного газа(10)
В субботу, 13 февраля, в одном из двухэтажных домов на улице Герасимова в Нарве произошла страшная трагедия. 12-летнюю девочку нашли без сознания в ванной комнате, где установлен газовый бойлер. В этот момент в квартире находились еще трое детей и их мать. К сожалению, когда подростка нашли в ванной, было уже поздно. В ходе расследования подтвердилось подозрение, что девочка отравилась угарным газом от бойлера. При этом больше в доме никто не пострадал. В квартире не было датчика угарного газа, к тому же есть предположение, что с вентиляцией также были проблемы.
Дети умирают
Не первый раз в результате утечки угарного газа гибнут люди. И еще страшнее, что нередко страдают именно дети.
Почти три года назад трагедия произошла в Кохтла-Ярве. Там в доме послевоенной постройки от отравления погибли два человека и еще несколько были госпитализированы, один из них пострадал очень серьезно. Газ тогда распространился по четырем квартирам.
Два несчастных случая с разницей в несколько дней произошли в декабре 2017-го и январе 2018 года в столичном районе Пыхья-Таллинн. Прямо в канун Нового года в доме на улице Эрика ребенок упал без сознания в ванной, когда мылся. Его доставили в больницу, а причиной тогда называлась утечка газа, произошедшая из-за неисправности газового бойлера. 3 января, уже на улице Ангерья, своего 15-летнего сына без сознания в ванной комнате нашла другая мать. Их обоих доставили в больницу, где диагностировали отравление угарным газом.
В мае 2016 года в доме на упомянутой уже улице Эрика отравился угарным газом шестилетний мальчик, которого спасти не удалось. Несчастье произошло из-за газового бойлера. Родители обнаружили ребенка на полу в ванной, вызвали скорую, но малыш умер в детской больнице. В январе того же года и в том же доме от отравления угарным газом в ванной комнате умер 11-летний мальчик.
К сожалению, можно продолжать и продолжать приводить примеры, когда кто-то в Эстонии пострадал или умер от отравления угарным газом. Очевидно, именно по этой причине обязанность иметь дома датчик угарного газа теперь существует на законодательном уровне.
Раз в четыре года
”С 2018 года в Эстонии установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, где имеется подключенное к дымовой трубе газовое оборудование, — говорит Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. — Таким оборудованием в первую очередь являются работающие на газе бойлер и котел”.
Требований к газовому оборудованию, по словам Тейнемаа, достаточно много. Они содержатся в законодательстве, принятом на основе Закона о безопасности оборудования, а также в руководящих принципах и стандартах Газового союза. Так, например, газовую трубу нельзя прятать за стеной; высота дымохода, выходящего из газовой колонки, должна быть не менее 20 см; в нижней части двери помещения, где находится газовое оборудование, должна быть решетка для проветривания, и т. д.
”Также необходимо соблюдать инструкции производителя газового прибора. Все помещения, в которых расположены газовые установки, должны хорошо вентилироваться, и к ним
должен быть обеспечен приток воздуха, необходимый для работы”, — добавляет представитель Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
Она отмечает, что с 2019 года обязательна проверка газовых установок в жилых домах каждые четыре года. Инспекции бытовых газовых установок могут проводить газовщики, обладающие компетенцией строить газовые установки категории А, проектировать газовые установки категории А или проводить аудит газовой установки. Данные о действиях, проведенных при обследовании газовых установок в жилых помещениях, инспектор также должен внести в информационную систему технического надзора.
Приборы не виноваты
Несмотря на то, что, по правилам, проверка раз в четыре года должна проводиться квалифицированным специалистом, за газовое оборудование, расположенное внутри квартиры, т. е. за заказ соответствующих проверок и ремонтов, отвечает собственник жилья.
”Газовая безопасность контролируется Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора. Штраф за использование непроверенного или опасного газового прибора составляет до 1200 евро для частного лица. В случае смерти человека это наказуемо в уголовном порядке. Заказать техосмотр газовой установки в несколько раз дешевле”, — замечает Ингрид Тейнемаа.
В последние годы было несколько случаев, когда от угарного газа из бойлера пострадали дети. Так в чем же может быть причина? Старые бойлеры выходят из строя или новые теперь делают так плохо, что они быстро ломаются?
”Отравление угарным газом не связано с новым или старым газовым прибором. И старые, и новые газовые приборы работают хорошо только в том случае, если они корректно обслуживаются, — отвечает руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. — Для работы газового прибора требуется много воздуха — для сжигания 1 м3 газа требуется в десять раз больше воздуха. Это значит, что в помещении с газовым прибором должен быть очень хороший приток свежего воздуха и вентиляция. Причина несчастных случаев из-за угарного газа — неосторожные строительные работы в квартирах, во время которых повреждается система вентиляции или дымоход. Газовые приборы также необходимо проверять в соответствии с инструкциями производителя”.
Разница в цифрах
По данным участников рынка, в Эстонии около 100 000 жилых домов и квартир оснащены газовым оборудованием, будь то печи, котлы или приборы центрального отопления. При этом в систему технического надзора занесены данные о проверке газового оборудования по 1251 адресу. Но это не значит, что остальные более 98 000 никогда не проверялись.
”Так как систему базы данных ввели как обязательное условие только в 2019 году, то у многих еще не подошел срок проверки. Это не значит, что раньше газовое оборудование вообще не проверялось, требование по регулярной проверке также раньше действовало. И специалист занесет информацию в систему в ходе следующей плановой проверки”, — объясняет Ингрид Тейнемаа.
Она обращает внимание, что непроведение проверок и использование опасного оборудования в первую очередь ставит под угрозу жизнь и здоровье самого владельца и его близких.
”Не нужно проводить проверки для чиновников или бояться штрафов — никакой штраф не вернет утраченную жизнь, — констатирует Тейнемаа. — Знание, что кто-то погиб просто потому, что датчик угарного газа не был установлен или проверен, или потому, что в вашей квартире была допущена некомпетентность, которая влияет на работу газового прибора, является гораздо большим наказанием, чем любой штраф”.
Руководитель центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр подтверждает, что угарный газ — чрезвычайно коварный яд, а его опасность связана рядом факторов. Он легко образуется в любом процессе горения, т. е. для его производства в домашних условиях не нужны специальные химические вещества. Он не пахнет и не имеет вкуса. Он бесцветный — именно несгоревшие частицы, а не угарный газ,
придают цвет дыму от огня. Он легкий, благодаря чему легко распространяется с воздушным потоком. Он очень хорошо связывается с гемоглобином и, таким образом, предотвращает связывание с гемоглобином кислорода.
”Симптомы отравления угарным газом довольно обширные — головная боль, общее недомогание и тому подобное. Очень редко кожа из-за отравления угарным газом приобретает вишнево-красный цвет. Первая помощь — создать в помещении сквозняк не менее чем на 30 минут или вывести пострадавшего на свежий воздух. Если человек потерял сознание, вызовите скорую помощь, — советует Пыллувеэр. — Всегда ставьте в доме датчики угарного газа, они недорогие”.