Невидимый убийца. Почему в Эстонии так часто умирают от угарного газа

В субботу, 13 февраля, в одном из двухэтажных домов на улице Герасимова в Нарве произошла страшная трагедия. 12-летнюю девочку нашли без сознания в ванной комнате, где установлен газовый бойлер. В этот момент в квартире находились еще трое детей и их мать. К сожалению, когда подростка нашли в ванной, было уже поздно. В ходе расследования подтвердилось подозрение, что девочка отравилась угарным газом от бойлера. При этом больше в доме никто не пострадал. В квартире не было датчика угарного газа, к тому же есть предположение, что с вентиляцией также были проблемы.

Дети умирают



Не первый раз в результате утечки угарного газа гибнут люди. И еще страшнее, что нередко страдают именно дети.

Почти три года назад трагедия произошла в Кохтла-Ярве. Там в доме послевоенной постройки от отравления погибли два человека и еще несколько были госпитализированы, один из них пострадал очень серьезно. Газ тогда распространился по четырем квартирам.

Два несчастных случая с разницей в несколько дней произошли в декабре 2017-го и январе 2018 года в столичном районе Пыхья-Таллинн. Прямо в канун Нового года в доме на улице Эрика ребенок упал без сознания в ванной, когда мылся. Его доставили в больницу, а причиной тогда называлась утечка газа, произошедшая из-за неисправности газового бойлера. 3 января, уже на улице Ангерья, своего 15-летнего сына без сознания в ванной комнате нашла другая мать. Их обоих доставили в больницу, где диагностировали отравление угарным газом.

В мае 2016 года в доме на упомянутой уже улице Эрика отравился угарным газом шестилетний мальчик, которого спасти не удалось. Несчастье произошло из-за газового бойлера. Родители обнаружили ребенка на полу в ванной, вызвали скорую, но малыш умер в детской больнице. В январе того же года и в том же доме от отравления угарным газом в ванной комнате умер 11-летний мальчик.