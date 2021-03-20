РЕПОРТАЖ RusDelfi | “Это как покупка билетов на рок-концерт”. В Ласнамяэ ажиотаж на получение вакцины Pfizer

“На этих выходных у нас проходит вакцинация пожилых в возрасте от 70 +. И что было крайне удивительным, когда открыли регистрацию — Больничная касса разослала на электронные адреса 15 500 писем жителям Ласнамяэ. Письма через eesti.ee дошли до 7 с половиной тысяч человек. Это показывает, насколько фантастично используют компьютер наши пожилые. За первые два часа пришли 250 человек. В четверг вечером можно было видеть, что каждую минуту регистрировался по меньшей мере один человек. Это как покупка билетов на рок-концерт”, — сравнивает менеджер по работе с клиентами семейного центра Medicum Адо Вийк.

По прибытию пациента в семейный центр, его направляют в регистратуру, затем в гардероб, а после — на втрой этаж, где и проходит вакцинация. После того, как прививка сделана, в течение 15 минут за получившими вакцину наблюдают медики.

Старшая сестра семейного центра Medicum Ксения Грохотова говорит, что интерес у людей был, но медики по опыту предыдущих вакцинаций предполагали, что не все смогут прийти на вакцинацию в силу той или иной причины. “Сегодня у нас не пришел только один человек”, — говорит Грохотова.

По ее словам, сейчас вакцинируют людей из группы риска. Однако, если в списке у семейного врача все пациенты в возрасте от 70 лет и старше вакцинированы, то есть надежда получить вакцину и тем, кто моложе.

Вакцинация в Эстонии идет тремя препаратами: AstraZeneca, Pfizer и Moderna. “Основной сейчас — Pfizer, на прошлой неделе закончили вакцинацию первой прививкой Moderna и AstraZeneca. Новых партии пока еще не было”, — рассказывает медсестра.

При этом Грохотова не отрицает, что новости в СМИ про AstraZeneca повлияли на их решение вакцинироваться этим препаратом. “В СМИ была информация, что вакцинация AstraZeneca прекращена. Это не соответствует действительности. Была временно прекращена вакцинации одной партией”, — отмечает Грохотова, добавляя, что комиссия по иммунопрофилактике рассматривает все случаи, связанные с побочными эффектами.