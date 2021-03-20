ГАЛЕРЕЯ | "Берегите себя, пожалуйста". Фоторепортаж из COVID-отделения Нарвской больницы

В 8:00 — традиционное совещание врачей (в их числе — трое молодых врачей-резидентов) перед тем, как идти на утренний обход.

В 8:45 доктора с шутками-прибаутками одеваются, чтобы отправиться на обход. Это особенный ритуал.

В 9:00 начинается обход. Много тяжелых пациентов, они вынуждены лежать на животе (так правильно, когда легким сложно справляться со своей работой). Доктора говорят с каждым, осматривают, советуются, "выстукивают" легкие, чтобы облегчить пациенту дыхание.

Вскоре привозят еще одну тяжело больную пожилую пациентку, она хрипло дышит и стонет. Доктора идут к ней, ее оформляют в интенсив.

"Берегите себя, пожалуйста. Берегите своих близких, особенно старшего возраста. Врачи всегда на страже и готовы помочь. Но и они совсем не боги. Нарвская больница желает всем пациентам скорейшего выздоровления и долгой жизни!" — пишет больница в Facebook.