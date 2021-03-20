Новости Эстонии
20.03.2021, 17:18

Коронавирус все чаще вызывает обширное повреждение легких

 
07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla külastus
07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla külastus
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Белые пятна на рентгеновском снимке показывают обширное повреждение легких, которое не удалось предотвратить даже за две недели лечения в больнице. Коронавирусная пневмония безжалостно разрушает легочную ткань, которая может не восстановиться — и у молодых людей, пишет rus.err.ee.

"Основным осложнением COVID-19 является вирусное воспаление легких, и это воспаление поражает определенный процент легких. Чем больше повреждение легких, тем тяжелее заболевание, тем сложнее прогноз. И мы видим, что к нам поступают все более молодые люди, и у большинства пациентов поражения легких — более 50%", — рассказала заведующая коронавирусным отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Алисе Лилль. Среди ее пациентов повреждение легких было как 40-летних, так и у 80-летних больных.

По словам врача, во второй фазе заболевания начинает работать иммунная система человека, которая может отреагировать слишком бурно и спровоцировать тяжелую воспалительную реакцию. Фиброзные изменения в легких возникают в результате иммунного ответа.

Некоторым пациентам дополнительный кислород может требоваться в течение длительного времени. "И обязательно будут поступать проходящие лечение дома пациенты, нуждающиеся в кислородной терапии, но на данный момент мы не можем предсказать их число. Мы не знаем, какой будет долгосрочный результат после такой большой пандемии, может полгода, может год", — сказала врач.

Оставить комментарий Читать комментарии