ФОТО | В Кристийне установили таблички с благодарностью прилежным собаководам

”Еще хуже, если страдают от этого не только глаза, но и обувь прохожих. К сожалению, мы вынуждены тратить ресурсы на то, чтобы наводить в районе чистоту за теми, кто мусорит. Эти рабочие часы и евро могли бы пойти на детские площадки, озеленение, установку скамеек или уборку дорожек. Благодарим прилежных собаководов, которые не гнушаются убирать за четвероногими членами своих семей. А для освежения памяти других мы установили таблички с напоминанием о том, что животные не способны позаботиться о гигиене сами, и делать это обязаны homo sapiens на другой стороне поводка”, — подчеркнул Рийбе.