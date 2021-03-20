ФОТО | В Кристийне установили таблички с благодарностью прилежным собаководам(4)
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, каждой весной нас радуют пробивающиеся из-под снега на газонах зелень и цветы, но каплей дегтя в бочке меда, увы, постоянно портят общую картину следы жизнедеятельности домашних питомцев, не убранные их нерадивыми хозяевами.
”Еще хуже, если страдают от этого не только глаза, но и обувь прохожих. К сожалению, мы вынуждены тратить ресурсы на то, чтобы наводить в районе чистоту за теми, кто мусорит. Эти рабочие часы и евро могли бы пойти на детские площадки, озеленение, установку скамеек или уборку дорожек. Благодарим прилежных собаководов, которые не гнушаются убирать за четвероногими членами своих семей. А для освежения памяти других мы установили таблички с напоминанием о том, что животные не способны позаботиться о гигиене сами, и делать это обязаны homo sapiens на другой стороне поводка”, — подчеркнул Рийбе.
”Поскольку эта проблема, увы, возникает каждую весну, то мы хотим привлечь к ней больше внимания людей, и также выяснить их мнение, где еще требуется разместить такие знаки”, — добавил Рийбе.
Первые три таблички были установлены: около дома по ул.Кирси,8; рядом с ул.Тедре,76 и на перекрестке улиц Ряэгу и Моони. Управа Кристийне просит жителей сообщить, в каких частях района наблюдаются подобные проблемы и где могли бы помочь такие таблички с напоминанием.