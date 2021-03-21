В Тарту старую железную дорогу превратят в проходящий через весь город зеленый коридор

По словам вице-мэра Рено Лайдре, планирование заброшенной территории создаст превосходную возможность для обогащения городского пространства Тарту и для расширения зеленой сети. ”Благодаря исследованиям и плотному сотрудничеству с общественностью участок бывшей железной дороги станет частью городской зеленой сети”, — сказал Лайдре.

”В общей планировке, которая вскоре будет обнародована, движение автомобильного транспорта, пересекающего коридор бывшей портовой железной дороги, планируется всего в двух местах. Участок между улицами Выру и Тяхе будет сформирован в линейный парк, а оставшаяся часть станет зеленой зоной с целевым назначением „землепользование участков портовой железной дороги”, с возможностью создания доступа к недвижимостям района при необходимости”, — пояснил вице-мэр.

В общей планировке города Тарту коридор портовой железной дороги на отрезке между улицами Рийа и Сийли запланирован в основном как зеленая зона, которая выходит к реке Эмайыги. В качестве внутриквартальной улицы предусматривается участок бывшей железной дороги между улицами Рийа и Вяйке каар, и при необходимости планируется внутриквартальная улица также на отрезке между улицами Тяхе и Туру. Оттуда дальше на отрезке Тяхе-Сийли запланировано при дальнейшей разработки территории также сделать зеленый коридор до самой реки.

На всем протяжении для участка бывшей портовой железной дороги планируется основная сеть велосипедных дорожек, которая протянется от реконструируемого перекрестка Рийа-Ваксали до реки Эмайыги.