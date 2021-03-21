Tere и Farmi недовольны переработкой отходов: "почему нашу дорогую упаковку сжигают?"

”При упаковке наших товаров мы как представители молочной промышленности исходим из самого главного, а именно из безопасности пищевых продуктов, и вносим большой вклад в эту сферу. Потребители требуют, чтобы мы развивали устойчивое производство и сокращали выбросы CO², но потом с нашей упаковкой в Эстонии не могут сделать ничего кроме, как просто сжечь”, — сказала Катрин Тамм.

По словам Катрин Тамм, два завода, которые могут перерабатывать картонные коробки для напитков, расположены в Финляндии, кроме того, такие есть в Швеции и многих других европейских странах. Лишь недавно компания Eesti Pakendiringlus начала поставлять на переработку на финский завод эстонский картон для напитков. ”Мы упорно трудились над этим в течение четырех лет, и мы гордимся нашим достижением. Мы платим за переработку на 70% больше, чем раньше, но, по крайней мере, мы спокойны за будущее нашей упаковки. При этом существует острая необходимость в строительстве такого завода в странах Балтии, чтобы не приходилось возить упаковку по морю в Финляндию”, — сказала Тамм.

Молочная промышленность Tere и Farmi ежегодно поставляет на рынок тысячи тонн упаковок, почти все из которых можно переработать. ”Мы продаем около 800 тонн Tetra-Pak и Pure-Pak в год. Помимо нас, другие производители также используют эту упаковку, например, для молочных продуктов и соков. В последнее время создается впечатление, что упаковка для молока не подлежит вторичной переработке и даже вредна для окружающей среды. Тот факт, что в странах Балтии до сих пор не смогли создать мощности для обработки картона для напитков, не означает, что он не подлежит вторичной переработке. Если вы посмотрите на Финляндию, то увидите, что там перерабатывается почти 80% картона для напитков ”, — сказала Катрин Тамм.