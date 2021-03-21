Tere и Farmi недовольны переработкой отходов: "почему нашу дорогую упаковку сжигают?"(3)
”При упаковке наших товаров мы как представители молочной промышленности исходим из самого главного, а именно из безопасности пищевых продуктов, и вносим большой вклад в эту сферу. Потребители требуют, чтобы мы развивали устойчивое производство и сокращали выбросы CO², но потом с нашей упаковкой в Эстонии не могут сделать ничего кроме, как просто сжечь”, — сказала Катрин Тамм.
По словам Катрин Тамм, два завода, которые могут перерабатывать картонные коробки для напитков, расположены в Финляндии, кроме того, такие есть в Швеции и многих других европейских странах. Лишь недавно компания Eesti Pakendiringlus начала поставлять на переработку на финский завод эстонский картон для напитков. ”Мы упорно трудились над этим в течение четырех лет, и мы гордимся нашим достижением. Мы платим за переработку на 70% больше, чем раньше, но, по крайней мере, мы спокойны за будущее нашей упаковки. При этом существует острая необходимость в строительстве такого завода в странах Балтии, чтобы не приходилось возить упаковку по морю в Финляндию”, — сказала Тамм.
Молочная промышленность Tere и Farmi ежегодно поставляет на рынок тысячи тонн упаковок, почти все из которых можно переработать. ”Мы продаем около 800 тонн Tetra-Pak и Pure-Pak в год. Помимо нас, другие производители также используют эту упаковку, например, для молочных продуктов и соков. В последнее время создается впечатление, что упаковка для молока не подлежит вторичной переработке и даже вредна для окружающей среды. Тот факт, что в странах Балтии до сих пор не смогли создать мощности для обработки картона для напитков, не означает, что он не подлежит вторичной переработке. Если вы посмотрите на Финляндию, то увидите, что там перерабатывается почти 80% картона для напитков ”, — сказала Катрин Тамм.
В других странах мира питьевой картон обретает новую жизнь, например, в виде офисной бумаги, салфеток или строительных материалов, поскольку речь идет о высококачественном материале. ”Для вторичного использования этой упаковки важно, чтобы все слои должны быть разделены — каждый слой играет свою роль, что отвечает требованиям безопасности пищевых продуктов и сроку годности, установленным государством. Чем дольше хранится продукт, тем меньше образуется пищевых отходов”, — отметила Тамм.
Европейский союз требует, чтобы к 2030-му году входящие в его состав государства перерабатывали не менее 70% всех отходов упаковки. ”Эстония никак не сможет выполнить требования по срокам и требуемому объему перерабатываемых материалов, если немедленно ничего не предпримет”, — сказал Тамм.
”Плата за услугу, которую эстонские предприниматели платят перерабатывающим организациям, составляет 10 евро на душу населения в год и является одной из самых высоких в Европейском Союзе. Следовательно, нельзя сказать, что вклад эстонских производителей является недостаточным. Мы осознаем свое воздействие на окружающую среду и хотим его уменьшить. Однако иногда кажется, что существует проблема ”курицы и яйца”, потому что идут постоянные споры — должны ли производители менять свои упаковочные материалы или это операторы по переработке должны менять свои системы. Эстонские производители уже проделали большую работу с упаковкой, сделали материалы более экологически чистыми и уменьшили объем используемого пластика, чтобы оставаться конкурентоспособными в других странах. Однако на данный момент больше никто за этим не следует”, — сказала Тамм.
По словам Тамм, существует много стран, с которых можно брать пример, при этом важно быть частью большой системы, т.е. эстонская модель циклической экономики должна совпадать с моделями других стран. ”Правильные решения создаются в сотрудничестве между государством, обработчиками, упаковочными компаниями и производителями. Каждый должен сделать большой шаг вперед, но все основано на честной и прозрачной системе ”, — сказала Катрин Тамм.
Tere AS (www.tere.eu) и Farmi Piimatööstus AS (www.farmi.ee) входят в состав ведущего эстонского концерна по производству молочной продукции, чья консолидированная рыночная доля в секторе свежих молочных продуктов составляет 40%, а ассортимент насчитывает около 400 наименований различных молочных продуктов. Производственные мощности в Йыхви, Пылва и Вильянди ежедневно дают 500 тонн молока.