В Эстонии количество кибератак на решения для удаленной работы и облачные сервисы выросло на 600%

По словам руководителя сферы кибербезопасности Telia Айгара Кяйса, несмотря на то, что технологии и системы кибербезопасности постоянно развиваются, киберпреступники упорно ищут новые возможности и уязвимости для атак, а также пользуются неопределенностью, вызванной кризисом.

”Уже год назад большинство предприятий стали работать удаленно, причем независимо от того, были ли они готовы к этому с точки зрения ИТ и безопасности, а удаленная защита оборудования сотрудников стала для многих серьезной проблемой. Киберпреступники не упустили эту возможность, и по сравнению с 2019 годом количество атак, связанных с удаленной работой и облачными сервисами, в прошлом году увеличилось примерно на 600%, как показывают разные данные”, — сказал Кяйс

Сегодня мы также находимся в ситуации, когда предприятия по возможности отправили своих сотрудников на удаленную работу. За этот год многие улучшили свои системы, но с точки зрения безопасности все еще хватает уязвимостей. Тенденция перехода к удаленной работе и перемещению в облако продолжается, и количество атак на домашние сети, облачные решения и незащищенные устройства, вероятно, продолжит расти.

К сожалению, работа через домашнее подключение к интернету часто означает, что используются небезопасные пароли или они вовсе отсутствуют. Согласно популярному программному обеспечению для управления паролями LastPass, только 26% предприятий используют многоуровневую аутентификацию, а 61% людей используют один и тот же пароль в разных средах. ”Безусловно, в наше время следует использовать двухуровневую аутентификацию, потому что риск взлома систем из-за повторного использования паролей и утечки данных очень высок”, — подчеркнул Кяйс.