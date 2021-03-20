Новые модели самого популярного в Эстонии телефона: Samsung представил новые смартфоны серии А
”Телефоны нашей серии А крайне популярны среди жителей Эстонии и ежегодно занимают первые места в рейтингах у большинства розничных продавцов. Это очень важная для нас серия телефонов, которая ежегодно обновляется. На этот раз новые Galaxy A52 и Galaxy A72 имеют значительно большие аккумуляторы, чем раньше, и получили ряд новых функций камеры, ранее доступных только в устройствах серии S21. Новые телефоны также водо- и пыленепроницаемы по стандарту IP67”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
В Эстонии можно купить три разные модели серии A — Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72. Самая мощная базовая модель во всей серии — это Galaxy A52 5G, предлагающий, по сравнению с обычной моделью A52, более быстрый экран с частотой обновления 120 Гц, поддержку 5G и больше оперативной памяти. Galaxy A72, между тем, поставляется с большим экраном и аккумулятором.
Все модели имеют 128 ГБ памяти, к которой можно добавить карту памяти microSD емкостью до 1 ТБ.
На передней панели Galaxy A52 находится 6,5-дюймовый экран FHD+ Super AMOLED Infinity-O. Частота обновления экрана составляет 120 Гц для модели 5G и 90 Гц для стандартной модели A52. В круглый вырез экрана вставлена фронтальная камера на 32 МП. Galaxy A72 обладает 6,7-дюймовый экраном FHD+ Super AMOLED, который поддерживает частоту обновления 90 Гц. Фронтальная камера такая же, как у моделей A52.
Экраны новинок получили сертификаты Eye Care ведущей мировой сертификационной компании SGS за их комфортабельность для зрения. Используемая в телефонах функция Eye Comfort Shield уменьшает на экране вредный для зрения синий свет.
На задней панели Galaxy A52 расположены четыре камеры: основная камера с оптическим стабилизатором изображения (OIS) на 64 МП, сверхширокоугольная камера на 12 МП, камера для макросъемки на 5 МП и камера глубины на 5 МП, предназначенная для создания реалистичного размытого фона или эффекта боке. Смартфон Galaxy A72 оснащен аналогичными камерами, с той разницей, что вместо камеры глубины A72 обладает телеобъективом на 8 МП, поддерживающим 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой зум.
Системы камер телефонов оснащены несколькими программными функциями, представленными Samsung в момент выхода топовых телефонов серии S21. Например, телефоны могут использовать решение 4K video snap, которое позволяет выбрать кадр из записанного в 4K видео и превратить его в фотографию. В телефонах также есть Night Mode для съемки в условиях низкой освещенности и Scene Optimizer, который анализирует объекты в кадре и соответствующим образом корректирует цвета и обработку изображения. Кроме того, телефоны могут использовать функции AR Emoji и My Filter, предназначенные для добавления к фотографиям забавных фильтров, а вместе со Snapchat компания Samsung разработала решение Fun Mode, которое позволяет добавлять к фотографиям элементы дополненной реальности.
Наряду с обновлением ”железа” и программного обеспечения Samsung также предлагает долгосрочную поддержку ПО: в виде обновлений операционной системы и системы безопасности телефонов. Устройства будут поставляться с операционной системой Android 11, обновления предусмотрены для систем Android трех поколений, а также будет обеспечено, как минимум, четыре года регулярных обновлений безопасности.
Новые телефоны Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72 продаются в Эстонии с сегодняшнего дня и доступны в четырех цветах — Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet и Awesome Blue.