Новые модели самого популярного в Эстонии телефона: Samsung представил новые смартфоны серии А

”Телефоны нашей серии А крайне популярны среди жителей Эстонии и ежегодно занимают первые места в рейтингах у большинства розничных продавцов. Это очень важная для нас серия телефонов, которая ежегодно обновляется. На этот раз новые Galaxy A52 и Galaxy A72 имеют значительно большие аккумуляторы, чем раньше, и получили ряд новых функций камеры, ранее доступных только в устройствах серии S21. Новые телефоны также водо- и пыленепроницаемы по стандарту IP67”, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

В Эстонии можно купить три разные модели серии A — Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72. Самая мощная базовая модель во всей серии — это Galaxy A52 5G, предлагающий, по сравнению с обычной моделью A52, более быстрый экран с частотой обновления 120 Гц, поддержку 5G и больше оперативной памяти. Galaxy A72, между тем, поставляется с большим экраном и аккумулятором.

Все модели имеют 128 ГБ памяти, к которой можно добавить карту памяти microSD емкостью до 1 ТБ.

На передней панели Galaxy A52 находится 6,5-дюймовый экран FHD+ Super AMOLED Infinity-O. Частота обновления экрана составляет 120 Гц для модели 5G и 90 Гц для стандартной модели A52. В круглый вырез экрана вставлена фронтальная камера на 32 МП. Galaxy A72 обладает 6,7-дюймовый экраном FHD+ Super AMOLED, который поддерживает частоту обновления 90 Гц. Фронтальная камера такая же, как у моделей A52.

Экраны новинок получили сертификаты Eye Care ведущей мировой сертификационной компании SGS за их комфортабельность для зрения. Используемая в телефонах функция Eye Comfort Shield уменьшает на экране вредный для зрения синий свет.