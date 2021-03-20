Соцдемы подали в полицию заявление в связи с нецелевым использованием имущества управы Пыхья-Таллинна

По оценке соцдемов, незаконную выгоду от использования принадлежащего управе служебного автомобиля получили старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд и Центристская партия.

”Использование микроавтобуса управы для перевозки палатки и других вещей Центристской партии, безусловно, пахнет коррупцией. Пользу от этого получили как Центристская партия, так и лично старейшина Пеэтер Ярвелайд, для предвыборной кампании которого использовался микроавтобус. Только в декабре под следствием за нецелевое использование служебной машины оказалась заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс. Судя по всему, центристы не сделали из этого никаких выводов, поскольку и после этого много раз использовали принадлежащий городу микроавтобус для проведения кампаний партии”, — сказал Йоозеп Вимм.

По его словам, не может быть, чтобы старейшина не знал или не обратил внимания, что автомобиль управы используется для перевозки палатки и других вещей партии, предназначенных для проведения кампаний. ”Наивность советника управы заключалась прежде всего в том, что он честно указывал в журнале поездок, что использовал автомобиль для перевозки палатки”, — отметил Вимм.

”Приведенные журналистами случаи очень явно указывают на возможные правонарушения со стороны работников управы Пыхья-Таллинна и самого старейшины Пеэтера Ярвелайда. Исходя из имеющейся информации есть основания считать, что выгодоприобретателями во всех этих случаях были Центристская партия, которая сейчас и так находится под следствием и ранее уже неоднократно наказывалась в уголовном порядке, а также Пеэтер Ярвелайд. Ведь речь идет о предвыборной кампании партии и самого старейшины. Мы просим правоохранительные органы проверить, присутствует ли в приведенных в статье случаях состав каких-либо предусмотренных Пенитенциарным кодексом правонарушений, и отреагировать соответствующим образом”, — сказал член правления таллиннского округа социал-демократов Кирилл Клаус, ранее долгое время проработавший в прокуратуре.

16 марта газета Õhtuleht опубликовала на своем сайте статью ”Rahakotid jälle sassis! Põhja-Tallinna ametiauto vedas Keskerakonna kraami propagandaüritustele” (Снова перепутали кошельки! Служебный автомобиль Пыхья-Таллинна перевозил вещи Центристской партии для пропагандистских мероприятий). Журналисты сравнили выписки из журнала поездок с постами центристов в социальных СМИ. Помимо этого, свое расследование провел и внутренний контроль управы, который также выявил нарушения. Старейшина Пеэтер Кальюлайд переложил всю ответственность на беспартийного советника управы, обвинив того в самодеятельности.