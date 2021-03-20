На Летнюю Олимпиаду в Токио не пустят иностранных болельщиков

Тем, кто уже купил билеты, вернут их стоимость. Это около 600 тыс. билетов на Олимпиаду и 300 тыс. — на Паралимпиаду, цитирует агентство Рейтер главу оргкомитета Игр.

Беспрецедентное решение отказаться от приема иностранных зрителей явилось компромиссным для властей страны, которые, с одной стороны, не хотели отказываться от проведения спортивных состязаний и неоднократно заявляли о готовности принять игры, а, с другой стороны, намеревались сделать проведение Олимпиады максимально безопасным для ее участников. В СМИ и соцсетях в Японии все чаще начали высказываться сомнения в том, что Олимпиада в Токио все-таки состоится.

В течение последних нескольких недель появлялись сообщения о том, что иностранным зрителям могут отказать в посещении спортивных состязаний.

Известно, что Международный олимпийский комитет ранее просил разрешить присутствовать на состязаниях хотя бы небольшому числу иностранных гостей. Также пока не ясно, сколько зрителей, живущих в Японии, будут допущены на трибуны. Предполагается, что отсутствие возможности посмотреть соревнования вживую будет компенсироваться телевизионными трансляциями.

Отложенная на год Олимпиада-2020 должна открыться 23 июля 2021 года, Паралимпийские игры — 24 августа.

Организаторы не раз подчеркивали, что намерены сделать игры как можно более безопасными. 17 марта правительсво страны решило отменить действовавшее с начала января в Токио чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Не скандировать и не петь

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал инструкцию для технического персонала и представителей спортивных федераций на время проведения Олимпиады в Токио.

В частности, в опубликованной инструкции рекомендуется не скандировать и не петь. "Поддерживайте спортсменов аплодисментами, а не песнями", — говорится в буклете МОК.