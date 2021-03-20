ФОТО и ВИДЕО | По всей Эстонии собираются сотни автомобилей, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений

Акция протеста серьезно нарушила движение в Тарту. Та же проблема была и в Таллинне в Ласнамяэ.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что передвигавшаяся по Лаагна теэ впереди колонны машина остановилась, после чего встало и большинство других машин. В итоге два ряда трехполосной дороги были перекрыты.

Полиция поговорила с водителем в начале автоколонны. Для того, чтобы больше не препятствовать движению, полиция на месте зафиксировала нарушение, обязала водителя потом приехать в отделение полиции, перестать нарушать порядок и двигаться дальше.