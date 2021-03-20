Еврокомиссия пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт из ЕС, если компания не выполнит обещания

”У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны”, — сказала фон дер Ляйен.

Компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов. Она добавила, что в компанию было отправлено официальное письмо о проблемах с доставкой вакцины.

Задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства. В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз. В компании обещали поработать над повышением производительности для увеличения поставок в ЕС.

Ранее крупнейшие страны ЕС, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, объявили о приостановке использования Оксфордской вакцины от коронавируса. Это случилось после сообщений о том, что препарат вызывает побочные эффекты, которые вызывают образование тромбов.

Однако в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) считают, что польза от использований вакцины превышает вред от проявления побочных эффектов. Пока что доказательств того, что именно вакцина вызвала образование тромбов у получивших препарат пациентов, нет, утверждают в EMA. Страны ЕС начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.