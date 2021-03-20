Семейный врач: в Эстонии не прошедшие вакцинацию медсестры заражают COVID-19 больных раком пациентов

В связи с тем, что среди вакцинированная доля медсестер меньше, среди них случаи заражения не сократились. Более того, были случаи, когда медсестры заражали пациентов.

"В Эстонии были случаи, когда не прошедшие вакцинацию медсестры заразили COVID-19 своих пациентов, которые были либо больны раком, либо нуждались в какой-нибудь операции. В итоги их операции или другие необходимые лечебные процедуры откладывались из-за полученного в больнице коронавируса", — рассказала Роспу.

Семейный врач считает, что такое неприемлимо, когда в стране есть вакцина. При этом она не поддерживает обязательную вакцинацию медицинского персонала, но считает, что такое требование в какой-нибудь форме можно добавлять в трудовой договор.