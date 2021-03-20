Байден — о предложении Путина подискутировать: уверен, в какой-то момент мы поговорим

Отвечая на вопрос о новых санкциях против России , Байден заявил, что они будут введены ”в свое время”.

17 января на телеканале ABC вышло интервью Байдена, в котором он положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. На следующий день после этого Путин сначала ответил на обвинения дразнилкой ”кто обзывается, тот сам так и называется”, а через несколько часов предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате.