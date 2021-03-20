20.03.2021, 12:50
Байден — о предложении Путина подискутировать: уверен, в какой-то момент мы поговорим(2)
REUTERS/Alexander Natruskin
Президент Джо Байден заявил, что так или иначе пообщается с президентом России Владимиром Путиным, комментируя его предложение провести дискуссию, пишет "Медуза".
”Я уверен, мы поговорим в какой-то момент”, — заявил президент США.
Отвечая на вопрос о новых санкциях против России, Байден заявил, что они будут введены ”в свое время”.
17 января на телеканале ABC вышло интервью Байдена, в котором он положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. На следующий день после этого Путин сначала ответил на обвинения дразнилкой ”кто обзывается, тот сам так и называется”, а через несколько часов предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате.