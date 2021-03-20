ФОТО и ВИДЕО | В Исландии в 30 километрах от Рейкьявика проснулся вулкан

По данным Reuters, на месте извержения образовалась трещина длиной от 500 до 700 метров, из которой бьет лава высотой до 100 метров. В первые часы извержения лава разлилась на площади более одного квадратного километра (или около 200 футбольных полей).

Как отмечается, вулканической активности в этом районе не наблюдалось с 12 века. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове в последние четыре недели.

По данным метеорологического бюро Исландии, извержение не представляет опасности для населения и объектов инфраструктуры.

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Власти не стали закрывать единственный международный аэропорт страны Кеблавик, расположенный в столице. Каждая авиакомпания самостоятельно принимает решение о выполнении рейсов. О задержках в авиасообщении в районе извержения вулкана не сообщалось.

Весной 2010 года на юге Исландии произошло мощное извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, из-за чего в апреле-мае было приостановлено авиасообщение в северной Европе. Из-за отмены рейсов авиакомпании потеряли не менее 200 миллионов долларов.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL — Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021



