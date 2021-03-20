В Пылвамаа машина наехала на лежавшего на дороге человека. Пожилой мужчина скончался

Водитель не успела среагировать и в результате наезда 61-летний мужчина серьезно пострадал и скончался на месте.

Полиция выяснила, что 20-летняя женщина за рулем Volkswagen была трезвой и имела права соответствующей категории. На отрезке дороги, где произошло ДТП, разрешена скорость 90 км/ч и отсутствовало освещение. На погибшем не было отражателя.