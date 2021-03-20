ЧП и криминал
20.03.2021, 10:41

В Пылвамаа машина наехала на лежавшего на дороге человека. Пожилой мужчина скончался

 
Hukkunud mehe vanuseks on 61 aastat.
Hukkunud mehe vanuseks on 61 aastat.
Foto: Argo Ingver
В пятницу в 21:00 полиция получила сообщение, что в Пылвамаа на первом километре дороги Канепи-Леэваку автомобиль Volkswagen наехал на лежавшего на дороге мужчину.

Водитель не успела среагировать и в результате наезда 61-летний мужчина серьезно пострадал и скончался на месте.

Полиция выяснила, что 20-летняя женщина за рулем Volkswagen была трезвой и имела права соответствующей категории. На отрезке дороги, где произошло ДТП, разрешена скорость 90 км/ч и отсутствовало освещение. На погибшем не было отражателя.

Следствие выяснит, как погибший оказался на проезжей части.

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