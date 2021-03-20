Правительство утвердило продление компенсации зарплаты еще на два месяца(8)
Одобренным на этой неделе дополнительным бюджетом для выплаты компенсаций по зарплате предусмотрено 102,2 миллиона евро, дополнительно на эти цели будут направлены также средства Кассы страхования от безработицы в размере 37,9 миллиона евро.
”Из-за кризиса, вызванного COVID-19, экономическая деятельность многих работодателей оказалась нарушенной, оборот и доходы резко упали, и обеспечивать сотрудников работой, а также выплачивать им заработную плату оказалось затруднительным, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Для того, чтобы сохранились чувство социальной защищенности и рабочие места, правительство поддержало расширение выплаты пособие по заработной плате”.
На основании решения правительства пособие по заработной плате получат работающие люди, чей работодатель внесен в эстонский коммерческий регистр или в регистр некоммерческих объединений и фондов в качестве коммерческого объединения, филиала зарубежного коммерческого объединения, некоммерческого объединения, фонда, публично-правового юридического лица (за исключением единицы местного самоуправления или государства), или предприниматель-физическое лицо. Основанием для выплаты компенсации является падение оборота или дохода. Ходатайство подает работодатель, компенсация выплачивается на банковский счет работника.
О компенсации можно ходатайствовать для работника, который поступил на работу не позднее 1 января 2021 года и которого невозможно обеспечить работой в договоренном размере или чья зарплата была уменьшена.
Одному работнику компенсируется 60 процентов заработной платы за один месяц, до 1000 евро брутто. Работодатель обязан до подачи заявления выплатить работнику, о компенсации для которого он ходатайствует, не менее 200 евро заработной платы брутто. Размер компенсации для предпринимателя — физического лица — разовая ставка установленной правительством минимальной зарплаты, то есть 584 евро.
Постановление вступит в силу в общем порядке.